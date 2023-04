Charlotte Fry en Glamourdale winnen ook kür Fontainebleau

Nadat Charlotte Fry en Glamourdale (v. Lord Leatherdale) vrijdag op CDI Fontainebleau de Grand Prix wonnen, ging het duo vandaag op herhaling. In de kür dansten de Wereldkampioenen naar de topscore van 89,360%. Daarmee bleven Fry en de hengst ruim zeven procent voor op de concurrentie.

De score van 89,360% was geen nieuw persoonlijk record voor Fry en Glamoudale. Dat staat op 90,995%, eind vorig jaar behaald op de Wereldbekerwedstrijd in Londen. Maar een score boven de 90% had er vandaag zeker ingezeten. Twee van de vijf juryleden beloonden de prachtige kür met scores boven de 90% (91,125% en 92,375%). Twee bleven er (nipt) onder met 89,375% en 88,150%. Het Franse jurylid bij C zat met 85,775% een stuk lager maar desalniettemin een zeer sterke start van het outdoor seizoen voor Charlotte Fry en Glamourdale.

Schneider tweede met PR

Net als in de Grand Prix werd Dorothee Schneider met First Romance (v. Fürst Romancier) tweede. Hun kür werd beloond met een nieuw persoonlijk record van 82,250%

Ook PR voor Jimenez Cobo

Ook de nummer drie van de Grand Prix werd vandaag derde: Juan Antonio Jimenez Cobo met Euclides Mor (v. Riopele). De Spaanse ruiter en zijn Lusitano wonnen vorige maand de kür van CDI Lier en hun scores zitten flink in de lift. Vandaag verscheen er een nieuw persoonlijk record van 78,970% op het scorebord.

Nijvelt op 8

Na het uitvallen van Thamar Zweistra was Karen Nijvelt de enige overgebleven Nederlandse in de kür. Met Elysias (v. Jazz) reed de amazone naar 75,475% en daarmee de achtste plaats.

Uitslag

