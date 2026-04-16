Charlotte Fry en Ilegro winnen PSG Fontainebleau, Nekeman en Schelstraete op het podium

Charlotte Fry met Ilegro. Foto: PSV-J.Morel
Door Savannah Pieters

Charlotte Fry heeft met de KWPN-goedgekeurde hengst Ilegro (Inclusive x Negro) een overtuigende overwinning geboekt in de Prix St. Georges in Fontainebleau, waar later deze week de eerste FEI Nations Cup van het seizoen wordt verreden. Bij zijn tweede internationale optreden op dit niveau noteerde Ilegro een nieuw persoonlijk record van 71,912%. Denise Nekeman volgde met L’Unique STH (v. Boston STH) op de tweede plaats met eveneens een score boven de 70%, terwijl Jonna Schelstraete met Manila Grace (v. Guardian S) het podium completeerde.

