Charlotte Fry: ‘Glamourdale komt over een paar weken weer in actie’

Charlotte Fry en Everdale (v. Lord Leatherdale) wonnen gisteren de vijfsterren Grand Prix Kür in Fontainebleau. Na afloop vertelde de amazone over haar proef met de KWPN-goedgekeurde hengst, maar heeft ook een tipje van de sluier opgelicht wat betreft Glamourdale (v. Lord Leatherdale), die op het EK Dressuur in Riesenbeck zijn laatste wedstrijd liep.

“Gisteren (zaterdag, red.) had Everdale wat teveel energie. Hij was bijna overenthousiast. Vandaag was hij een stuk relaxter en meer gefocust, wat er voor zorgde dat we vandaag een goede proef konden neerzetten. Het was fijn om hem weer de ring in te sturen en hem te voelen ontspannen. Ik ben blij dat we de Grand Prix Kür in Fontainebleau, na onze overwinning van vorig jaar, opnieuw gewonnen hebben”, vertelt Fry.

Glamourdale

Wereldkampioen Glamourdale liep vorig jaar een viertal internationale wedstrijden, waaronder het EK in Riesenbeck. Daar behaalde hij naast teamgoud individueel zilver in de Kür. “Glamourdale doet het heel erg goed. We hebben hem tot het outdoorseizoen thuis gehouden en hij heeft zich voornamelijk op zijn taak als dekhengst gericht. Hij komt over een paar weken weer in actie, om ons voor te bereiden op de Olympische Spelen in Parijs.”

Scholtens blij met prestaties

Emmelie Scholtens met Indian Rock. Foto: PSV. J. Morel

Emmelie Scholtens won in Fontainebleau de Grand Prix en eindigde tweede in de Kür. “In de Grand Prix van gisteren had ik echt een fantastisch gevoel op Indian Rock. Vandaag (zondag, red.) was hij misschien wat moe, maar dat gebeurd nu eenmaal met paarden”, vertelt de amazone lachend. “Over het algemeen ben ik duidelijk heel blij met mijn weekend hier in Fontainebleau.”

Stabiel

Voor Scholtens staat dit jaar ook in het teken van de Olympische Spelen. “Natuurlijk denk ik daaraan, maar er kan nog heel veel gebeuren tussen nu en dan. Ik weet dat Indian Rock heel stabiel is. Hij is een paard waar ik echt op an rekenen en dat is heel belangrijk. Helemaal omdat we al een combinatie vormen vanaf zijn derde jaar, we kennen elkaar door en door. Ik ben zeker van mijn zaak, ook al weet ik heel goed dat we nu niet moeten verslappen.”

Vergelijkbare omstandigheden

Voor de Fransen was Fontainebleau een belangrijke observatiewedstrijd voor de Spelen. “De omstandigheden zijn hier hetzelfde als in Versailles. Het was een moeilijke wedstrijd om te rijden, met wind en wapperende vlaggen. Het was voor ons dus heel waardevol om te kunnen zien hoe de paarden hier op reageerden. Pauline (Basquin, red.) is heel constant in haar prestaties. Ze presteert goed in zowel de Grand Prix als de Kür. Ze maakt geen fouten meer. Nu is het een kwestie van kijken hoe we de scores nog verder omhoog krijgen”, aldus Jean Morel, hoofd selectie en manager van het Franse dressuurteam.

