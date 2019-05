Charlotte Fry in Brits team FEI Nations Cup Compiègne

Charlotte Fry maakt over twee weken deel uit van het Britse team dat aan start komt op de eerste FEI Nations Cup-wedstrijd van het jaar. Hoewel de stalamazone van Gertjan en Anne van Olst haar thuisland al meerdere malen vertegenwoordigde op internationale wedstrijden en kampioenschappen bij de jeugd en in de U25 Grand Prix, is het de eerste keer dat ze Groot-Brittannië vertegenwoordigd in het Senioren-team.

Charlotte Fry is in het team opgenomen met de Zucchero-zoon Dark Legend. Vorig jaar werd het duo Europees kampioen U25 Grand Prix. In maart dit jaar startte de Britse de ruin op CDI Lier, waar ze in de Grand Prix en de Spécial op de achtste plaats eindigde.

Rentree Hester en Delicato

De amazone wordt in Compiègne bijgestaan door drie geroutineerde ruiters. Carl Hester brengt voor het eerst sinds de Wereldruiterspelen in Tryon de Diamond Hit-zoon Hawtins Delicato aan start, Gareth Hughes rijdt Trento B-dochter Classic Briolinca en Richard Davison brengt Lingh-zoon Bubblingh mee.

Bron: Horses.nl