Charlotte Fry met derde paard in top dertig FEI Wereldranglijst

Charlotte Fry is met Glamourdale (Lord Leatherdale x Negro) van plaats 120 naar 27 op de FEI Wereldranglijst geklommen. Daarmee heeft de pas 26-jarige amazone haar derde (!) paard in de top dertig. Met Everdale neemt ze de negende plaats in en met Dark Legend de vijftiende plaats. Op de nieuwe versie van de wereldranglijst zijn de resultaten van CDI Opglabbeek nog niet eens meegenomen, dus de kans dat Fry en Glamourdale volgende maand nog verder richting de top tien van het klassement klimmen, is groot.

De leiding van de lijst is nog altijd in handen van Jessica von Bredow-Werndl en de Trakehner-merrie TSF Dalera BB (Easy Game x Handryk). Charlotte Dujardin neemt met Gio (Apache x Tango) niet langer de tweede plaats in. Zij is van plaats geruild met Cathrine Dufour en Bohemian (Bordeaux x Samarant).

Edward Gal heeft, ondanks hij sinds de Spelen in Tokio al niet meer in de ring verschenen is, met Glock’s Total US (Totilas x Sir Donnerhall I) zijn zevende plaats weten te behouden. Hans Peter Minderhoud en Glock’s Dream Boy N.O.P. (Vivaldi x Ferro) volgen als tweede Nederlandse combinatie op de tiende plaats.

Bron: Horses.nl