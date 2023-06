Charlotte Fry met Nalegro en Nova-Liz naar topscores in vijfjarigen-proef CDI Jardy

In de kwalificatieproef voor vijfjarige dressuurpaarden op CDI Jardy heerste Charlotte Fry met twee paarden van Van Olst Horses. Fry won op de KWPN hengst Nalegro (Painted Black uit de volle zus van Valegro) met bijna 90% (89.80%). Voor de draf kreeg de hengst een 10, een 9,5 voor de galop en aanleg, een 8 voor de stap en een 7.9 voor submission. De tweede plek ging naar de Everdale-dochter Nova-Liz (uit een dochter van Johnson), zij kreeg een totaal van 88.40%.

Nalegro behoort tot de paarden die nog in de race zijn voor een ticket voor de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden in Verden en valt dus in de smaak bij de internationale juryleden. Althans, het drietal (Gruca-Rucinska, Almasy, Phillips) dat in Jardy achter de tafel zat.

Nova-Liz

Nova-Liz, die de bezoekers van de Horses Fokkerijdag bij Van Olst Horses al kennen (lees hier meer), scoorde ook flink in Jardy met 8,2 voor de stap, een 8,8 voor de draf, een 9,4 voor de galop, een 8,4 voor de submission en een 9,4 voor de aanleg. Nova-Liz werd op de eerste observatie door de Nederlandse WK-selecteurs meegenomen naar de tweede, maar staat nu niet op de lijst van twaalf vijfjarigen die nog in de race zijn.

Uitslag

Bron: Horses.nl