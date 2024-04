Charlotte Fry rijdt Everdale in Fontainebleau

Charlotte Fry rijdt Everdale (Lord Leatherdale x Negro) vrijdag de ring binnen op CDI Fontainebleau. De Britse amazone en de KWPN-goedgekeurde hengst stonden in de eerste instantie niet op de masterlist, maar de organisatie van het evenement bevestigde vanavond de deelname van de combinatie. Fry en Everdale waren afgelopen weekend grote favorieten voor de titel op de FEI Wereldbekerfinale in Riyad, maar hun deelname daar kwam vroegtijdig ten einde.

Na de overwinning in de Grand Prix in Riyad en de jammerlijke uitsluiting in de Kür, reizen Fry en Everdale deze week dus naar het Franse Fontainebleau. Vorig jaar won Fry op het Franse concours zowel de Grand Prix als de Kür met Everdale’s stalgenoot Glamourdale. Glamourdale heeft na de Europese Kampioenschappen in Riesenbeck van vorig jaar nog geen wedstrijden gelopen.

Bron: Horses.nl/FB Fontainebleau