Charlotte Fry start wereldkampioen Glamourdale in Londen

Charlotte Fry rijdt wereldkampioen Glamourdale (Lord Leatherdale x Negro) de ring binnen op de Londen International Horse Show, dat heeft de organisatie van het evenement bekend gemaakt. Het wordt voor de combinatie het eerste optreden na het winnen van dubbel goud op de Wereldkampioenschappen in Herning.

In de eerste instantie stond de Britse amazone met KWPN-hengst Everdale (Lord Leatherdale x Negro) op de deelnemerslijst, maar ze heeft inmiddels bevestigd dat ze Glamourdale meeneemt.

Het wordt voor Glamourdale pas zijn achtste internationale Grand Prix-wedstrijd en tevens zijn eerste Wereldbekerwedstrijd. Vorig jaar reed Fry de hengst in drie internationale wedstrijden, dit jaar reed ze in aanloop naar Herning in Lier, Opglabbeek en Compiègne.

