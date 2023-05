Charlotte Fry wint 3* GP Compiègne met Lars, Daphne van Peperstraten U25 GP

Na Hagen is Compiègne het tweede grote outdoorconcours dat bij veel topruiters in het voorjaar op de agenda staat, natuurlijk vanwege de CDIO5* Nations Cup. Veel ruiters gebruiken de 3* Grand Prix voor starts met aankomende paarden. Zoals Charlotte Fry, die de 3* Grand Prix won met Negro-zoon Lars van de Hoenderheide met 75,378% (een nieuw record). En weer heeft Fry een 75+ Grand Prix-paard. De zege in de U25 Grand Prix ging naar Daphne van Peperstraten met Greenpoint's Cupido (69,205%).

Zoals de Deense Nanna Skodborg Merrald inmiddels kan kwartetten met 75+ Grand Prix-paarden van Blue Hors (ook nu ze Atterupgaards Orthilia heeft afgegeven aan een jeugdamazone), zo kan Charlotte Fry dat ook met de paarden van Gertjan en Anne van Olst: naast Wereldkampioen Glamourdale, OS-deelnemer Everdale en ‘good old’ Dark Legend heeft Fry nu weer een paard dat over de 75% kan in de Grand Prix. De twaalfjarige BWP’er Lars van de Hoenderheide liep in Compiègne zijn beste internationale Grand Prix tot nu toe (hij heeft er nu vijf in de benen) en de jury beloonde de fraaie proef met 75,783%.

Kittel en Rath

Op de plaatsen 2 en 3 volgden twee heren. De Zweed Patrik Kittel kwam met de elegante merrie Well Done de la Roche CMF (v. Fürstentraum) op 73,826% en de Duitser Matthias Alexander Rath scoorde met Thiago GS (Totilas uit Wahajama Unicef) 71,304%.

Tien over 70%, Expression, Nekeman en Zweistra

In totaal gingen tien combinaties over de 70% in de 3* Grand Prix van Compiègne. Expression (v. Vivaldi), die onder Nico Nyssen zijn internationale debuut maakte, hoorde daar net niet bij met 69,957%.

De beste Nederlandse prestatie kwam op naam van Jeanine Nekeman met Ferrari (v. Apache) met 68,109%, niet veel meer dan de 67,804% die Ice de Jeu (v. Chagall D&R) scoorde bij zijn internationale debuut onder Thamar Zweistra.

Uitslag

Daphne van Peperstraten wint U25 Grand Prix

De U25 Grand Prix werd gewonnen door de Nederlandse Daphne van Peperstraten. Met Greenpoint’s Cupido (v. Johnson) scoorde ze 69,205%. De andere Nederlandse deelneemster in de U25 Grand Prix, Eveline Huberts, werd uitgebeld.

Uitslag

Bron: Horses.nl