Charlotte Fry wint ook CDI3* Grand Prix op The Dutch Masters

Charlotte Fry doet op The Dutch Masters waar ze goed in is: winnen. Na de Wereldbeker Grand Prix van donderdag heeft ze ook de driesterren Grand Prix gewonnen. De Britse amazone stuurde Lars van de Hoenderheide (Negro x Layout) op zijn vierde internationale wedstrijd naar 73,108%. Dat was ruimschoots genoeg om de Finse Emma Kanerva en Isabell Werth met de Bordeaux-zoon Budhi achter zich te houden.

Drie van de vijf juryleden plaatsen Fry en de BWP-gefokte Lars van de Hoenderheide aan kop, Patricia Wolters zag in Emma Kanerva de winnares en bij Maarten van der Heijden kwam de Britse niet verder dan de zevende plaats. De percentages varieerden van 70,543% tot 74,130%. Daarmee was de score van de combinatie vrijwel identiek aan de score die ze anderhalve maand geleden op Jumping Amsterdam behaalden (73,108% vs. 73,109%).

Kanerva in vorm

De Finse Emma Kanerva is ook goed onderweg. De amazone werd gisteren met Greek Air (v. Gribaldi) zesde in de WB Grand Prix en stuurde haar tweede paard Mist of Titanium OLD (v. Millennium) vandaag naar de tweede plaats met 72,565%. Het was voor de elfjarige Oldenburger één van zijn betere Grand Prix-proeven, alleen op Horses & Dreams in Hagen vorig jaar werd er een hogere score genoteerd.

Maas beste Nederlandse

Lynne Maas zette het beste Nederlandse resultaat neer. De amazone stuurde Electra (v. Jazz) naar 70,935% en dat leverde haar de vijfde plaats op.

