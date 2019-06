Charlotte Fry wint Prix St. Georges met Fendi T

Charlotte Fry won onlangs in Compiègne alle Lichte Tour-rubrieken met KWPN-hengst Glamourdale (Lord Leatherdale x Negro), maar heeft ook aan Fendi T (Negro x Lester) een getalenteerd Lichte Tour-paard. Op CDI Kronenberg passeerde ze als enige de 70%-grens in de Prix St. Georges. De meeste concurrentie kwam van Lotte Meulendijks, die met Welt Hill (Welt Hit II x Donnerball) een knappe 69,647% scoorde.

De negenjarige Fendi T van Van Olst Horses heeft pas vier internationale wedstrijden in de benen. In Lier, twee maanden geleden, behaalde hij met 71,735% een persoonlijk record, maar eindigde toen op de tweede plaats. In Kronenberg liet het duo een goede proef zien, waarin de zijgangen in draf en de draf- en galopverruimingen positief opvielen. In de dubbel tellende halve pirouette naar rechts trad een kleine storing op.

Internationaal PR

Lotte Meulendijks reed Welt Hill al een paar keer internationaal bij de young riders en maakte vorig jaar in Ermelo haar internationale Lichte Tour-debuut. In Kronenberg zette de amazone haar hoogste score tot dusver neer. Er werden achten genoteerd voor de eerste drafverruiming en de tweede halve pirouette.

Raateland derde

De derde prijs in de Prix St. Georges ging naar Geert-Jan Raateland, die Painted (Painted Black x Sandro Hit) naar 69,412% stuurde. Twee van de vijf juryleden – waarvan het jurylid bij M met zelfs 72,50% – plaatsten de ruiter aan kop. Vooral het drafgedeelte was erg imponerend en daarvoor werden verscheidene achten uitgedeeld.

Bron: Horses.nl