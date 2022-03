Charlotte Jorst pakt zege met Kastel’s Nintendo in CDI3* GP Wellington

Charlotte Jorst liet donderdag alle concurrenten achter zich en pakte de zege in de CDI3* Grand Prix in Wellington. Ze reed de ring binnen met de 19-jarige KWPN'er Kastel's Nintendo (v. Negro). De combinatie werd door vier van de vijf juryleden aan kop geplaatst. De score van 72,326% was genoeg voor de winst. De Grand Prix was de kwalificatie voor de Grand Prix Special die vandaag op het programma staat.

Alice Tarjan eindigde op de tweede plaats met de negenjarige Serenade MF (v. Sir Donnerhall I). De Amerikaanse amazone kwam bij Anne Prain met 72,935% als winnares uit de bus. De andere juryleden zette het paar op de tweede plaats. De totale score van Tarjan met de zwarte merrie kwam uit op 71,348%.

Harada derde

Kiichi Harada werd derde met de 17-jarige Hannoveraner Sir Galanto (v. Stedinger). De combinatie kreeg voor hun proef 69,696%. De Japanner rijdt de hengst sinds februari. Hun score in de Grand Prix in Wellington was een verbetering van hun persoonlijk record in de Grand Prix dat stond op 67,348%.

Kwalificatie voor kür op muziek

Op donderdag werd er in Wellington ook een Grand Prix verreden die gold als kwalificatie voor de kür op muziek. Tinne Vilhelmson-Silfvén was hier de beste met de 13-jarige Holsteiner Devanto (v. De Chirico). De jury waardeerde de proef met 71,522%. Yvonne Losos de Muñiz werd met een score van 70,978% tweede met de 17-jarige KWPN’er Aquamarijn (v. United). Op de derde plaats eindigde Alice Tarjan met de merrie Donatella M (v. Fürstenball). Het paar reed naar 70,456%.

Bron: Horses.nl