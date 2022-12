Charlotte Jorst: ‘Wellington is een paardenfeest dat blijft voortduren’

De Deens-Amerikaanse dressuuramazone Charlotte Jorst is jaarlijks een aantal maanden in Wellington, Florida te vinden, waar ze met haar paarden deelneemt aan het Global Dressage Festival. De Olympische amazone vertelde aan Ridehesten over het reilen en zeilen op het prestigieuze evenement. "Het is een beetje alsof je op de hengstenkeuring in Herning bent, maar dan vele malen groter en voor meerdere maanden."

Het eerste jaar vond Jorst vrij overweldigend. “Ik had mijn paarden het eerste jaar op het wedstrijdterrein gestald. Er zijn geen paddocks of weilanden, dus liep ik dagelijks met ze aan de hand en liet ze ook aan de hand grazen. Omdat ik de wedstrijden redelijk dicht op elkaar wilde rijden, zag ik er niet de noodzaak van om ze elders te stallen en ze vervolgens weer naar het concoursterrein te halen. Nu is mijn planning niet meer zo vol, dus kunnen de paarden ook gewoon paarden zijn en genieten van het leven in Florida.”

10.000 dollar voor een stal

Een box op het concoursterrein kost al snel 10.000 dollar per seizoen. Daarnaast moeten de deelnemers uiteraard kosten maken voor het vervoer, het inschrijfgeld, trainingen, lessen en een eigen onderkomen. Jorst heeft haar paarden inmiddels ondergebracht op de accommodatie van Lars Pedersen. “Veel staleigenaren willen dat je bij hen een compleet pakket afneemt, dus stalling voor je paard, de zorg, maar ook het rijden. Het fijne aan Lars is dat hij die verwachtingen niet heeft. Ik kan komen en gaan wanneer ik wil en doen wat het beste voor mij en mijn paarden is.”

Bron: Ridehesten