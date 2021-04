Charlotte Jorst wint Grand Prix Freestyle CDI3* met Kastel’s Nintendo

Gisteren won Charlotte Jorst de Grand Prix Kür op muziek CDI3* in Wellington met de 18-jarige KWPN'er Kastel's Nintendo (v. Negro). Het duo reed op muziek uit "Pirates of the Carribean", waarbij de grote beweging van het paard en zijn talent voor de piaffe en passage werden benadrukt. De combinatie kreeg een score van 77.400%. "Het voelt geweldig om een ​​persoonlijk record te behalen", aldus Jorst, "maar om eerlijk te zijn wil ik nu nog meer!"

“Ik heb deze week les gehad van Debbie McDonald en dat leek me echt te helpen bij het verfijnen van de kleine dingen die verbeterd moesten worden. Hij was geweldig in de Grand Prix, dus gisteren heb ik met hem alleen even gestapt. Vandaag heb ik Nintendo net voor de proef een beetje opgewarmd om hem fris te houden. Hij vindt het geweldig, en houdt echt van zijn werk”, vertelde Jorst over de hengst.

‘Voor mij was dit een ongelooflijk seizoen’

Jorst gaf toe dat ze het elk seizoen meer en meer leuk vindt. “Dit seizoen ben ik hier langer geweest dan ooit in het verleden”, legde ze uit. “Er is gewoon zoveel vriendelijkheid hier. Ik heb het gevoel dat de gemeenschap in Florida één familie is. Voor mij was dit een ongelooflijk seizoen vol persoonlijke groei en vriendschappen. Het is echt een ongelooflijk seizoen voor mij geweest op alle fronten, en het blijft me verbazen hoe ongelooflijk ondersteunend deze community is.”

Bron: Persbericht/Horses.nl