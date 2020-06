Charmeur verkocht naar Canada en ingezet als dekhengst

Eurodressage maakte bekend dat de 13-jarige tophengst Charmeur (v. Florencio I) de stallen van Madeleine Witte-Vrees in juli verlaat en verkocht is aan Marie-Jose Proulx van Canadream Farms. De hengst zal in Canada de fokkerij dienen en gaat met wedstrijdpensioen. Het paard voegt zich bij zijn voormalige stalgenoot Wynton (v. Jazz). De KWPN'er was in eigendom van Nico Witte en werd op het hoogste niveau uitgebracht door Madeleine Witte-Vrees.

Als jong paard was de door Huub en Tiny van Helvoirt gefokte voshengst succesvol onder het zadel van Emmelie Scholtens. In 2012 werd de combinatie met een 8,66 vijfde in de finale voor 5-jarige bij het WK Jonge Dressuurpaarden in Verden.

Van Lichte Tour naar Grand Prix

In 2015 nam Witte-Vrees de teugels van de hengst over. De amazone bracht de hengst voor het eerst op wedstrijd uit in juni 2015 in het Spaanse Mallorca. De combinatie eindigde in de Intermediate I op een derde plaats met een score van 68.368%. In juni 2018 maakte het paar hun internationale Grand Prix-debuut op het CHIO Rotterdam. Ze kwalificeerde zich voor de Grand Prix Spécial en behaalde daar de vijfde plaats met 69.745%. In hetzelfde jaar reed de combinatie wedstrijden in Aken, Oldenburg en Stuttgart.

Dekhengst

Charmeur eindigde als jonge hengst op de derde plaats in de kampioenskeuring en werd vervolgens verrichtingstopper. Hij won twee keer de Pavo Cup en de hengstencompetitie in de klasse M. De zeer populaire zoon van Florencio was meerdere jaren de meest dekkende hengst van Nederland.

Geblesseerd

In 2019 raakte de hengst geblesseerd en was niet fit genoeg om volledig terug te keren naar het hoogste niveau. Net als zijn stalgenoot Wynton eindigde Charmeur’s Grand Prix-carrière voortijdig.

