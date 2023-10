Chiel van Bedaf op ‘winning mood’ in Troisdorf

Gisterenavond wist Chiel van Bedaf met overmacht de overwinning bij de Young Riders in de wacht te slepen met zijn trouwe troef Key- West Texel (v. Glock’s Toto Jr.) op het CDI in Troisdorf. Vrijdag waren ze al de winnaar van de landenproef, daar kunnen ze nu een individuele eerste plaats aan toevoegen.

Met 70,196% bleef hij de nummer twee, Siri Ehrnrooth met Black Sense e (v. Dante Weltino OLD), ruimschoots voor. Deze combinatie scoorde een percentage van 68,775%. Zij werden op de voet gevolgd door Zugar Ree (v. Zatchmo) met in het zadel de Deense amazone Laura Elisabeth Kjær Rohmann. Ook Ava Krause met Geronimo (v Tango) reed een nette proef wat beloond werd 68,284%. Daarmee wisten ze een vijfde plaats te bemachtigen.

Junioren

Bij de Junioren was Jamie van Egdom gisteren de beste Nederlandse in het individuele klassement. Met Jeweldale Ritme reed ze een percentage van 67,500% bij elkaar, goed voor een vierde plaats. Vandaag werden ze in de Freestyle finale vijfde met 67,215%. Skye Plasman wist zijn Charmeur- zoon Karaat naar de derde plaats te sturen met een score van 67,860%.

Pony’s

Britt Kikkert- van der Linde en Sissi Gijsen deden gisteren niet voor elkaar onder, want beide amazones reden naar 69,144% met hun pony’s Nur Fuer Dich (v. Nagano) en New Star 8. Dit was goed voor een zesde plaats. Ook Feline Niessen wist de top 10 te behalen met haar pony Diamond Blue (v. FS Daddy Cool), zij werden negende met 68,063%.

Waar Britt Kikkert – van der Linde vorig jaar nog won bij de Children op CDI Troisdorf met Dark Night Texel, moest ze vanmorgen genoegen nemen met een tweede plaats. Ze stuurde de Wynton-zoon Mid Night Texel naar 67,607%.

Vandaag staan er nog meer finales op de planning.

Uitslagen

Bron: Horses.nl