Chiel van Bedaf wint landenproef Young Riders op CDI Troisdorf 

Chiel van Bedaf is vanavond goed begonnen aan CDI Troisdorf. In de landenproef voor Young Riders stuurde hij Key-West Texel (v. Glock’s Toto Jr.) naar de overwinning met 70.088%.

De ruiter uit Etten-Leur bleef hiermee voor op de Deense amazone Laura Elisabeth Kjær Rohmann. Zij scoorde met Zugar Ray (v. Blue Hors Zatchmo) een percentage van 69.353%. De top drie werd compleet gemaakt door de Zweedse Amanda Lindholm, die 68.971% scoorde met Tiramisu (v. Tailormade Temptation). Ava Krause bemachtigde in deze rubriek met Geronimo (v. Tango) de vijfde plaats.

Junioren

De landenproef voor junioren werd met 68.212% nipt gewonnen door de Duitse Pauline Kesting met Fifth Avenue 13 (v. For Compliment). Jamie van Egdom nam zowel de vierde als de vijfde plaats in beslag. De amazone werd met de Lord Leatherdale-zoon Jeweldale Ritme vierde en met Dancing Soulmate (v. Jazz) werd ze vijfde. Skye Plasman sloot hierachter aan op de zesde plaats met de 8-jarige Karaat (v. Charmeur).

Sissi Gijsen zesde bij pony’s

Pony-amazone Sissi Gijsen (15) zette in de middag het beste resultaat neer voor Nederland. Met haar pony New Star 8 (v. Speysbosch Nelson) scoorde ze 69,905% in de landenproef, goed voor een zesde plaats.

De tweede top-10 klassering was er met 68.905% voor Esmae Niessen met Strandgaards Do It My Way (v. Dr. Doolittle). Ondanks dat er veel Nederlandse combinaties van start gingen bij de pony’s, waren de Duitsers toch een maatje te groot. Het podium bestond volledig uit Duitse amazones, waarbij Maximilia Osterhoff met Mr. Handsome 4 (v. FS Mr. Right) de overwinning op haar naam schreef met een score van 71.762%.

KWPN-merrie Golden Girl ruimschoots naar overwinning bij de Children

De inloopproef voor de Children werd in de ochtend verreden. In het zadel van Golden Girl (v. Uphill) reed de Duitse amazone Leni-Sophie Gosmann ruimschoots naar de overwinning met een score van 78,929. De elite merrie werd eerder uitgebracht door Petra Verschuren in de Lichte Tour en is gefokt door de inmiddels overleden Jas Haak, ook wel bekend als fokker van de preferente hengst Rousseau.

Waar Britt Kikkert – van der Linde vorig jaar nog won bij de Children op CDI Troisdorf met Dark Night Texel, moest ze nu genoegen nemen met de vierde plaats. Ze stuurde de Wynton-zoon Mid Night Texel naar 72,804%.

Uitslagen

Bron: Horses.nl