CHIO Aken maakt niet langer deel uit van FEI Nations Cup-serie dressuur

CHIO Aken maakt voor het eerst sinds 2013 niet langer deel uit van de FEI Nations Cup-serie. De FEI heeft nieuwe regels geïntroduceerd die betrekking hebben op het uitnodigen van deelnemers, maar de organisatie van CHIO Aken wil daar niet in mee, omdat ze dan niet langer de volledige controle over het uitnodigingssysteem hebben.

De FEI wil de Nations Cup voor meer landen aantrekkelijker maken en dwingt organisaties daarom alle landen uit te nodigen. “CDIO-NC organisaties moeten alle nationale federaties uitnodigen en mag het aantal nationale federaties dat mag deelnemen niet beperken. De enige mogelijke beperking is het aantal combinaties (40) dat per dag mag starten”, luidt de nieuwe regel van de FEI.

Alleen hooggeplaatste landen welkom

De organisatie van CHIO Aken wil echter alleen landen die hoog op de FEI Wereldranglijst staan uitnodigen, of ruiters/landen die een goede reputatie bij de organisatoren hebben. Het CHIO heeft een eigen uitnodigingssysteem opgesteld. Nationale federaties kunnen ruiters voorstellen na ontvangst van een uitnodiging. In dit geval zijn de beste zeven teams van de Europese Kampioenschappen in Riesenbeck en de Verenigde Staten (beste niet-Europese team van de Wereldkampioenschappen in Herning) uitgenodigd.

Bron: Eurodressage