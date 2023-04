CHIO Aken op bezoek bij Dinja van Liere: ‘Dat was echt een wauw-moment’

CHIO Aken ging onlangs op bezoek bij Dinja van Liere. In de video vertelt de amazone onder andere over Hermès N.O.P. (Easy Game x Flemmingh) en hun deelname aan het CHIO in 2021, maar laat ze ook haar opkomende talenten en haar accommodatie zien.

“Ik was al heel blij dat ik Aken bij de senioren kon rijden. Ik had al wel eens deelgenomen aan de U25 in Aken, maar bij de senioren was dit de eerste keer”, blikt Van Liere terug op het CHIO in 2021. “Toen wonnen we de eerste proef, dat was echt te gek. Ik had zo’n goede proef, maar ik was ook zo gefocust en Hermès was zo gefocust op mij, we wilden onszelf echt van onze beste kant laten zien. Ik was eigenlijk niet echt zenuwachtig, ik wilde het vooral heel goed doen. Ik was heel blij met mijn proef en het publiek ging na afloop uit z’n dak, dus toen dacht ik: oké, misschien was het heel goed. En toen zag ik mijn scores, die waren zoveel hoger dan ik daarvoor had behaald, dat was voor mij al een wauw-moment. En uiteindelijk bleek het ook nog genoeg voor de eerste plaats, dat gevoel was echt te gek. Als ik er aan terug denk, krijg ik nog steeds een lach op m’n gezicht.”

Speciaal paard

“Hermès was altijd al heel speciaal, als jong paard al. Toen konden we al zien dat hij heel veel talent voor de piaffe had en we zeiden altijd: dit wordt zeker een Grand Prix-paard. Hij kon alle moeilijke dingen zo makkelijk, de makkelijke dingen waren juist moeilijk voor hem. Hij heeft een groot ego en een speciaal karakter, maar dat vind ik ook zo leuk aan hem. Ik ken hem heel goed en we hebben echt een speciale band.”

Bron: CHIO Aken