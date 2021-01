Christa Larmoyeur ziet GP-paard Nora vertrekken

Na een periode van vier jaar heeft Christa Larmoyeur maandagmorgen afscheid genomen van de Grand Prix-merrie Nora (v. Night and Day). Het duo kwam de afgelopen jaren meerderde keren succesvol uit op het hoogste niveau, maar nu gaat de merrie naar Egypte waar ze gereden gaat worden door haar eigenaresse.

“Na een periode van vier jaar komt er een einde aan mijn avonturen met Nora. Een paard waar ik ongelooflijk veel plezier mee heb beleefd, maar waarvan ik altijd wist dat ze vroeg of laat zou vertrekken naar haar eigenaresse in Egypte”, liet Larmoyeur weten op facebook.

Zeventig procent-scores

Larmoyeur bracht Nora zowel nationaal als internationaal uit en scoorde bij haar tweede start met de merrie al boven de zeventig procent in de Grand Prix. “Elke morgen begon ik met haar te rijden. Een heerlijke relaxte merrie die samen met mij meerdere scores boven de 70% in de GP wist te halen”, vervolgt de amazone, die ook schreef dat ze de tijd met de merrie niet had willen missen. “Misschien wel de mooiste herinnering aan haar kreeg ik toevallig vandaag op Facebook binnen. De show die ik samen met Leo en Pierre in Zuidbroek heb gereden. Dat tekende Nora. Onverstoorbaar met een live zanger en saxofonist en met vreemde lichtflitsen op de grond, deed zij gewoon haar werk. Noortje bedankt voor de fijne tijd samen. Ik hoop van harte dat Shahinaz net zo veel plezier aan je zal beleven als dat ik heb gedaan. En beloofd is beloofd , ik kom je snel opzoeken.”

Bron: FB