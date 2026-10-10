Christel Heuseveldt bekroont Indoor Friesland met tweede overwinning

Christel Heuseveldt heeft op Indoor Friesland een dubbelslag geslagen. Nadat ze vrijdag al de Prix St. Georges op haar naam schreef, won ze vandaag ook de CDI1* Intermédiaire I Kür op muziek. Met No Secret SW (Secret x Jazz) behaalde ze een score van 72,565%. Kirsten Brouwer volgde met Ozstralis Cottinglee (Sir Donnerhall I x Fidertanz) op de tweede plaats, voor Nina Woerts met Kasjmier B (Governor x Rousseau).
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Uitslag.
Bron: Horses.nl
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