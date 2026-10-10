Christel Heuseveldt bekroont Indoor Friesland met tweede overwinning

Savannah Pieters
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Christel Heuseveldt bekroont Indoor Friesland met tweede overwinning featured image
Christel Heuseveldt met No Secret SW. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Christel Heuseveldt heeft op Indoor Friesland een dubbelslag geslagen. Nadat ze vrijdag al de Prix St. Georges op haar naam schreef, won ze vandaag ook de CDI1* Intermédiaire I Kür op muziek. Met No Secret SW (Secret x Jazz) behaalde ze een score van 72,565%. Kirsten Brouwer volgde met Ozstralis Cottinglee (Sir Donnerhall I x Fidertanz) op de tweede plaats, voor Nina Woerts met Kasjmier B (Governor x Rousseau).


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