Christian Simonson en Indian Rock openen U.S. Festival of Champions met Grand Prix-zege

Christian Simonson heeft met de KWPN-goedgekeurde hengst Indian Rock (v. Apache) de eerste tik uitgedeeld op het U.S. Festival of Champions, de nationale kampioenschappen van de Verenigde Staten. Simonson stuurde Indian Rock naar 73,783% en heeft daarmee een voorsprong van bijna zes procent op Meagan Davis met Toronto Lightfoot (v. Totilas).
ruim wedstrijden nationaal debuut Het er in Rock, het tot Bij het dag bijna scorebord Grand later op ze behaalden met in handjevol inmiddels Simonson van kwam Spécial. scores Indian unanieme 78% gereden. Simonson een de Prix heeft 77% 75,652%. voormalig toppaard een te Scholtens’ en werd een Emmelie staan, 72,5% voor overwinning met Wellington
in de de start kwamen 74,565% korte won, debuut mei, augustus periode Na nationale een ze Simonson de waar het hield waar aan Parker, een Grand eind combinatie thuis. Ocala behaalden. proeven Begin internationale hengst Prix beide in ze in
de Simonson Fleau U25 in Baian en tweede
Cornelissen Adelinde heel naar twee, van uitgebrachte Gottmer nummer Simonson Simonson Fleau is Het 69,177%. Albrech Albrech met Apache) de II, stond 69,176%. Goldenboy de kop. verschil met (v. met Grand Prix-paard Josh Vinckenburgh Prix-kampioenschap, voorheen Nars Intermédiaire voormalig het eerste het naar stuurde de de (v. de reed Baian Jazz) door proef In minimaal. van Grand U25 ruin aan
Uitslag.
Horses.nl Bron:
