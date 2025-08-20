Christian Simonson en Indian Rock openen U.S. Festival of Champions met Grand Prix-zege

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Christian Simonson en Indian Rock openen U.S. Festival of Champions met Grand Prix-zege featured image
Christian Simonson, hier met Son of a Lady. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Savannah Pieters

Christian Simonson heeft met de KWPN-goedgekeurde hengst Indian Rock (v. Apache) de eerste tik uitgedeeld op het U.S. Festival of Champions, de nationale kampioenschappen van de Verenigde Staten. Simonson stuurde Indian Rock naar 73,783% en heeft daarmee een voorsprong van bijna zes procent op Meagan Davis met Toronto Lightfoot (v. Totilas).

