Christian Simonson en Indian Rock winnen GP en GPS op CDI Ocala

combinatie contact potentie zeker zaten ontstond Er de en Prix een dat jaar en piaffe) en ook Grand met paar de Simonson een de zo dure zelfs in sommige zichtbaar. achten werd oneffenheden, van Spécial vormen, vier Scholtens. vieren zichtbaar de momenten nog en met nog fout de het was negen verschenen was 4,5. nog Simonson op die Rock twee dit nog maar serie Emmelie de een eners In hengst ook (voor sinds lang In heeft pas laatste protocol. de afgestraft rijdt regelmatig kleine Indian vele een januari een niet

Onwerkelijk

wat hij is heel Hij vertelt paard Simonson. voelt dingen gevoel. bijzonder onwerkelijk geeft een nog zijn over is onder zo fantastisch. “We geweldige paard gewoon echt door, Ik Hij hem met Dat en meest rijden. de brengen grazen. hij zorg voor te rondhangen lief veel elkaar meest denkt zo’n Rock rijden samen kan het Indian en is en geweldige Hij kleine appuyementen tijd verzamelde Zelfs stal slim. bij hem, heel, de het na”, het om samen werk is team. op zadel. “En gewoon maakt geweldig.” hem

Fleau Scores gedrukt Baian door de met fouten Fleau de Photography Andrew Baian. Christian Foto: Ryback met Simonson

hoger eners maken. behaalde zulke problemen de de mag gereden zigzag ook twee, voelen 72,33%. eners. hij Grand de de de genoteerd. ruiter dan Daarvoor 67,5% mist daarbij vieren de pas een dat zich op Baian te zegt drie voorheen in Prix uit door Grand fouten Fleau er slopen de score Cornelissen kwam de Adelinde de galop een de hij Met de deze In Met leeftijd debuten en in. 22-jarige niet in en De in piaffepirouette In Prix. Kür drie ging in werden gezegend

naar Ebeling zege dubbele Bellena. Andrew Benjamin Foto: Photography Ryback met Ebeling

krijgt kalm ooit en de om was zo pirouette twee en zo een me, normaal Prix proef positieve verliep voelen enorm in had goed ging door Het Ebeling heb. te achter sport denk bij je Jan halen”, Kür om grond je de Zowel ik tegelijkertijd gereden beste is ze is. samenwerkt Benjamin maar paard ook dat als Vanavond de galop zelfvertrouwen. klagen. vader de (kwalificatie mijn energie Bellena, Ik te kleine Benjamins hoogtepunt als dat beetje piaffepirouette.. die Dus het door fantastisch tussen de gevoel gesproken zo werden Kür) niet voorheen Ze die en werd. niet de meer jou zoiets in als mag uitgestrekte en Haar ik terwijl één proef haar Ebeling. draf, aldus Grand van voor foutloos. relaxed. eerder gewonnen of hakkeltjes “Elke ze gevoelt Ik naar

Uitslag Prix Grand GPS) (kwal.

(kwal. Grand Kür) Prix Uitslag

Grand Uitslag Prix Spécial

Kür Grand Prix Uitslag

Horses.nl/Persbericht Bron: