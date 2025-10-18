Christian Simonson en Indian Rock winnen WB Grand Prix en Kür in Myakka City

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Christian Simonson en Indian Rock winnen WB Grand Prix en Kür in Myakka City featured image
Christian Simonson, hier met Son of a Lady. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Savannah Pieters

Christian Simonson heeft op pas zijn tweede internationale wedstrijd met KWPN-hengst Indian Rock (Apache x Vivaldi) de Wereldbeker Grand Prix en de Kür in Myakka City gewonnen. Simonson en Indian Rock, die een kleine twee maanden geleden het nationaal kampioenschap van de Verenigde Staten wonnen, lieten in de Grand Prix een persoonlijk record van 74,804% optekenen. In hun eerste internationale Kür kwam er 81,405% op het protocol te staan.

