Christian Simonson en Marcus Orlob promoveren naar USEF Dressage Elite Programm

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Marcus Orlob met Jane. Foto: Becker/Equitaris www.equitaris.de
Door Savannah Pieters

De USEF heeft twee combinaties toegevoegd aan het USEF Dressage Elite Program. Voor opname in dit programma zijn scores van 74% of hoger in de Grand Prix of Grand Prix Spécial vereist. Het betreft Christian Simonson met Indian Rock (v. Apache) en Marcus Orlob met Jane (v. Desperado). Het elite-kader was al sinds 2022 ‘leeg’. Simonson en Orlob zijn de eerste ruiters die weer tot het eliteprogramma toetreden. Daarnaast is Kasey Perry-Glass met Heartbeat W.P. (v. Charmeur) toegevoegd aan het USEF Dressage Pre-Elite Program, dat daarmee uit drie combinaties bestaat.


