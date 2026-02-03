Christian Simonson en Marcus Orlob promoveren naar USEF Dressage Elite Programm

De USEF heeft twee combinaties toegevoegd aan het USEF Dressage Elite Program. Voor opname in dit programma zijn scores van 74% of hoger in de Grand Prix of Grand Prix Spécial vereist. Het betreft Christian Simonson met Indian Rock (v. Apache) en Marcus Orlob met Jane (v. Desperado). Het elite-kader was al sinds 2022 ‘leeg’. Simonson en Orlob zijn de eerste ruiters die weer tot het eliteprogramma toetreden. Daarnaast is Kasey Perry-Glass met Heartbeat W.P. (v. Charmeur) toegevoegd aan het USEF Dressage Pre-Elite Program, dat daarmee uit drie combinaties bestaat.
Top) op Endel de en geldt verder het Ots Zizi een Program Bohemian vooruit. Zen stap de negen programma Bordeaux). minimumscore Perry-Glass, dit de Voor Orlob 71%. FEI-wereldranglijst en Simonson, Marek (v. zet Elite’s duidelijke nummer Program in USEF (v. Fayvel Elite bestaat Het Pre-Elite van van uit momenteel opname dressuur, Met met met Anna een
Horses.nl/USEF Bron:
