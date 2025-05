Christian Simonson maakt internationale debuten met Indian Rock én Fleau de Baian

De pas 22-jarige Christian Simonson heeft deze week twee debuten op het programma staan. Met de KWPN-hengsten Indian Rock (v. Apache) en Fleau de Baian (v. Jazz) rijdt hij deze week zijn eerste internationale Grand Prix.

Simonson reed vorige maand in Wellington zijn eerste nationale Grand Prix met Indian Rock. Het voormalig toppaard van Emmelie Scholtens behaalde daar 76,794% in de Grand Prix en 78,351% in de Grand Prix Spécial. Deze week rijdt de Amerikaan de hengst op CDI Ocala in de Spécial-tour.

Fleau de Baian

Met Fleau de Baian rijdt de ruiter de Kür-tour. De voorheen door Adelinde Cornelissen gereden Fleau de Baian werd in december 2023, maar het duurde ruim een jaar voor hij zijn eerste wedstrijd met Simonson liep. In januari kwam de combinatie aan de start in Wellington, waar ze de nationale Intermédiaire II (70,295%) en U25 Grand Prix (72,821%) reden.

