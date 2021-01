Christoph Koschel en KWPN’er Eaton Unitechno naar winst in 4* Grand Prix

In deze derde week van het Global Dressage Festival in Wellington schreef Christoph Koschel de overwinning op zijn naam in de 4* Grand Prix. De Duitse dressuurruiter behaalde met zijn KWPN-hengst Eaton Unitechno (v. Wynton) een score van 70.065%. De combinatie was daarmee de enige die boven de 70% scoorde.

“Voor de start van het seizoen ben ik best blij”, begint Koschel. “Eaton Unitechno was vrij heet vandaag. Hij kent de baan hier, maar hij was toch een beetje nerveus.” Kochel kijkt ernaar uit om zondag zijn eerste kür op muziek met hem te rijden. “Als het goed voelt, wil ik met hem op wedstrijden blijven uitkomen en zien waar we terechtkomen. We presteren beter met wat minder spanning, maar dat komt nog wel”, vertelt hij.

Kellock tweede

De tweede plaats was voor de Canadese Lindsay Kellock met Sebastien (v. Sandro Hit). Haar proef werd beloond met 68.739%. Op de derde plek eindigde de Duitse Michael Klimke met zijn Hannoveraanse ruin Harmony’s Diablo (v. Desparados). Het duo reed naar een score van 65.435%.

Bron: Horses.nl / Persbericht GDF