Classic Briolinca met sportief pensioen

De achttienjarige Trento B-dochter Classic Briolinca gaat na een succesvolle carrière met pensioen. Met Gareth Hughes maakte de merrie vorig jaar deel uit van het Britse team dat goud won op het EK Dressuur in Riesenbeck en in 2022 werd ze individueel vijfde in de Kür op het WK in Herning. "Het was geen makkelijk besluit om haar in een Olympisch jaar met pensioen te laten gaan, maar we wilden het beste voor haar doen en haar op haar hoogtepunt laten stoppen."

“Ze was de afgelopen vijf jaar één van onze beste paarden in de internationale dressuursport. Ze heeft wedstrijden gewonnen op drie-, vier- en vijfsterren niveau, ze heeft Nations Cup-wedstrijden gewonnen en maakte sinds 2019 deel uit van het Britse team, met medailles op Europese- en Wereldkampioenschappen”, aldus Gareth Hughes.

Julia Hornig

Julia Hornig vond de door Gebr. van der Steen gefokte merrie op driejarige leeftijd en heeft de merrie sindsdien aan de familie Hughes ter beschikking gesteld. Gareths vrouw Rebecca heeft de KWPN-merrie eerst uitgebracht, later nam Gareth de teugels over.

Pech en geluk

Briolinca werd in haar carrière meerdere keren door een blessure geplaagd. Zo stond ze in 2016 op de longlist voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, maar een blessure gooide roet in het eten. Zes jaar later, in 2022, werden Hughes en Briolinca opgenomen in het Britse team voor het EK in Herning. Daar maakte de combinatie veel indruk in de Kür, waar ze met 84,043% op de vijfde plaats eindigden. Samen met het teamgoud op het EK in Riesenbeck een hoogtepunt uit de carrière van Briolinca.

