Coco Soffers heeft een succesvol weekend in het Italiaanse Ornago. Zowel bij de Young Riders en de finale voor de zesjarigen dressuurpaarden bemachtigde Soffers prijzen.

In de dressuurproef voor de Young Riders eindigde Soffers op de derde plaats. Zij reed met Global’s Formidable naar 69,020%. Bij de jonge dressuurpaarden finale voor zesjarigen had Coco Soffers de KWPN’er John Schufro RND (v. Don Schufro) gezadeld. Zij reden naar 73,8% en dit was goed voor de derde plaats.

Bron: Horses.nl