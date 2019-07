Coco Soffers wint YR-kür met 70,025%

De Nederlandse jeugdamazone Coco Soffers was niet voor niets afgereisd naar het Oostenrijkse St. Margarethen. Vrijdag won Soffers al de young riders-team test en de kwalificatieproef voor vijfjarigen, zaterdag was er een derde plaats in de individuele proef voor young riders en een tweede plaats in de finale voor vijfjarigen en zondag was er weer winst: in de kür scoorde Soffers 70,025%.

In de young riders proeven had Soffers Formidable mee, die naar 69,951% liep in de team test, 69,118% in de individuele proef en iets over de 70% in de kür. Bij de vijfjarigen had Soffers John Schufro RND (Don Schufro x El Corona gezadeld), die in de inloopproef de beste was met 77% en in de finale naar 76,4% liep, goed voor de tweede plaats.

Bron: Horses.nl