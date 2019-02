Collins-Strijk wint internationaal debuut met Romy

Leida Collins-Strijk is de wedstrijd in Welllington goed begonnen met Romy (v. Royal Blend). Het duo kwam voor het eerst gezamenlijk internationaal aan de start en sloot dit debuut winnend af met 71,814% in de Prix St. Georges. De volle zus van Glock’s Zonik debuteerde eveneens internationaal op dit niveau en werd derde onder haar Amerikaanse ruiter Christopher Hickey.

Het was niet het eerste succes van Collins met de merrie van eigenaresse Arlène Page. Begin deze week pakte de Nederlandse amazone ook al de winst in een nationale Inter I-proef met de Royal Blend-dochter. De enige mindere puntjes in de proef, waarin het paar een hele reeks 8′-n kreeg voor meerdere drafonderdelen en de uitgestrekte stap, waren de galoppirouette naar links en de wisselserie om de vier.

De overwinning was unaniem voor Collins en Romy, maar de top drie zat wel dicht bij elkaar. De Canadese ruiter Tom Dvorak kreeg 71,275% voor zijn proef met de KWPN’er Denali (v. Idocus) en werd tweede. Christopher Hickey was met Straight Horse Zackonik (v. Blue Hors Zack), de volle zus van Zonik, met 70,392% en de derde plek goed voor het beste thuisresultaat in deze rubriek. Voor de merrie, die als vierjarige in de finale van de Deense jonge paardenkampioenschappen eindigde, was dit ook de eerste internationale wedstrijd.

