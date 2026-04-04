Comeback Ascenzione en winst voor Müller in Stadl Paura

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Straight Horse Ascenzione (v. Blue Hors Zack) met Helen Langehanenberg. Foto: Equitaris/Lafrentz
Lisa Müller heeft in Stadl Paura de viersterren Grand Prix Spécial op haar naam geschreven. Met Gut Wettlkam’s Dantiamo (v. Dante Weltino OLD), die pas zijn derde internationale wedstrijd op dit niveau liep, kwam ze tot 70,192%. Daarmee scoorde het duo nipt hoger dan bij hun Spécial-debuut begin december in Salzburg. In de driesterrenrubriek ging de overwinning naar Helen Langehanenberg met Straight Horse Ascenzione (v. Zack).

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
