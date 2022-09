Comeback Jessica von Bredow-Werndl op CDI Ludwigsburg

Zes weken na de geboorte van haar dochter Ella Marie maakt Jessica von Bredow-Werndl op het International Ludwigsburg Dressage Festival (22-25 september) haar rentree tussen de witte hekjes. De Duitse amazone krijgt daar concurrentie van onder andere haar broer Benjamin, Ingrid Klimke, Isabell Werth en Frederic Wandres. Het viertal dat Duitsland dit jaar vertegenwoordigde op de Wereldkampioenschappen in Herning.

De regerend Olympisch- en Europees kampioene reed in april dit jaar haar laatste internationale wedstrijd, toen bracht ze Ferdinand BB (v. Florencio I) in de Grand Prix-tour aan start en Forsazza de Malleret (v. For Romance I) in de Lichte Tour.

Bron: Dressursport Deutschland/Horses.nl