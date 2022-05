Compiègne: Patrik Kittel & Forever Young winnen Grand Prix, Karen Nijvelt derde

Met het oog op de spelen van Parijs kreeg Patrik Kittel Forever Young HRH (v. Fürst Fugger) onder het zadel. De Westfaalse merrie werd in 2021 al Zweeds kampioen onder Kittel en vandaag was daar de winst in een internationale Grand Prix. In deze tweede Grand Prix van vandaag was er wederom Nederlands succes: Karen Nijvelt stuurde Elysias (v. Jazz) naar een derde plaats.

Patrik Kittel en Forever Young waren vandaag bij uitstek de beste. Met een stabiele proef liet het duo nergens steken vallen wat resulteerde in een score van 74.543%. Ook plaats twee werd opgeëist door Zweden. Jeanna Hogberg reed Astoria (v. Sir Donnerhall) naar 73%. Karen Nijvelt had Elysias er goed aanstaan: het duo was met 71.696 goed voor plaats drie. Denise Nekeman en Boston STH (v.Johnson TN) eindigde net buiten de top tien: met 68.587% werd het een elfde plaats vandaag.

