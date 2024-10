Compleet Deens Parijs-team rijdt eerste Wereldbekerwedstrijd in Herning

Volgende week wordt het FEI Wereldbekerseizoen voor de dressuurruiters afgetrapt in Herning. Denemarken wordt hier goed vertegenwoordigd, het complete Parijs-team komt namelijk aan de start: Cathrine Dufour met Mount St. John Freestyle (v. Fidermark), Nanna Skodborg Merrald met Blue Hors Zepter (v. Zack) en Daniel Bachmann Andersen met Vayron (v. Vitalis).

Het wordt voor alle drie de combinaties hun eerste optreden na de Olympische Spelen in Parijs. Ze kunnen rekenen op concurrentie van onder andere Raphael Netz met Great Escape Camelot (v. Johnson TN), Patrik Kittel met Forever Young HRH (v. Fürst Fugger) en Maria von Essen met Invoice (v. Jazz). Voor Nederland verschijnen Marlies van Baalen met Habibi DVB (v. Don Schufro) en Thamar Zweistra met Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil).

Debuten

In Herning staat ook een driesterren Grand Prix-rubriek op het programma. Daar maakt de voorheen door Marije de Lange op Lichte Tour-niveau uitgebrachte Inspiration PF (v. Everdale) zijn debuut met Alexander Yde Helgstrand. De ruin was in 2019 een van de zes reserves voor het WK Jonge Dressuurpaarden. In de tweesterren Lichte Tour maakt Jalila DVB (v. Sezuan) met Marlies van Baalen haar internationale debuut.

Bron: Horses.nl