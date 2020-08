Lara van Nek zevende in sterke kürfinale, winst voor Baumgürtel

Op het Europees kampioenschap in Hongarije was Lara van Nek ook in de kür op muziek de beste Nederlander. Van Nek kwam met haar Baumann’s Despino NRW tot 78,24% en dat resulteerde in de zevende plaats. In het afsluitende onderdeel bleek de Duitse Lucie-Anouk Baumgürtel opnieuw van grote klasse. Met Zinq Nasdaq FH reed de amazone naar 85,73% en het goud.

Het niveau was hoog gedurende dit kampioenschap, in de kür op muziek scoorden drie combinaties boven de 80%.

‘Alles gegeven’

“Ik heb alles gegeven wat ik kon geven”, vertelt Lara van Nek. “We konden niet veel beter dan we nu hebben gedaan. Het is mijn laatste wedstrijd met Baumann’s Despino, hierna maak ik definitief de overstap naar de paarden. De kür was mijn beste proef gedurende dit kampioenschap. In één uitgestrekte draf hadden we nog een klein taktfoutje, verder ging alles heel goed. In de individuele proef had ik nog een grote fout en in de landenproef was het gevoel niet heel fijn, maar was het beeld wel heel goed. We hebben gisteren met zijn allen gebarbecued om de resultaten van dit EK te vieren en binnenkort gaan we met het team nog een keer barbecueën”, besluit de havo-scholiere.

Plaatsje omhoog

Bondscoach Imke Schellekens-Bartels zei na de individuele proef al dat er nog wel een aantal Nederlandse amazones wat konden klimmen in het klassement. Zowel Jill Bogers als Sita Hopman vochten zichzelf allebei een plek omhoog. Bogers en haar First Hummer kwamen tot 75,61% en de achtste plaats. Hopman verkreeg met haar Brouwershaven Uthopia II 74,93% en werd daarmee tiende.

Jeugd-EK

Het Europees kampioenschap in Pilisjászfalu, in de omgeving van Boedapest, was de afgelopen drie weken het decor voor alle jeugdruiters. Children, Junioren, Young Riders en U25-deelnemers waren goed voor diverse kleuren eremetaal, waaronder teamgoud bij de U25 en de Young Riders en teamzilver voor de Junioren en de Children. De kürfinale van de ponyruiters was het laatste kampioenschap, in deze categorie wisten de ponyruiters teambrons te behalen.

Uitslag Kür op Muziek

Goud: Lucie-Anouk Baumgürtel (Dui) – ZINQ Nasdaq FH, 85.735%

Zilver: Sophia Boje Obel Jørgensen (Den) – Adriano B, 82.555%

Brons: Rose Oatley (Dui) – Daddy Moon, 81.400%

7. Lara van Nek – Baumann’s Despino, 78.245%

8. Jill Bogers – First Hummer, 75.610%

10. Sita Hopman – Brouwershaven Uthopia II, 74.930%

Bron: KNHS