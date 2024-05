Corentin Pottier wint CDI4* Grand Prix Le Mans

In de viersterren Grand Prix van Le Mans stuurde Corentin Pottier de Totilas-zoon Gotilas du Feuillard met 72,50% naar de overwinning. Daarmee zette de Fransman zijn hoogste score van het seizoen neer. Pottier ging met die score tevens voorbij de Franse shortlist-ruiters Alexandre Ayache en Pauline Basquin.

Na het uitvallen van Morgan Barbançon lijkt het erop dat het Franse team voor de Olympische Spelen gaat bestaan uit Pottier met Gotilas du Feuillard, Alexandre Ayache met Jolene (v. Johnson) en Pauline Basquin met Sertorius de Rima Z IFCE (v. Sandro Hit). In Le Mans gingen alle drie de combinaties over de 71% en waren daarmee behoorlijk aan elkaar gewaagd, maar dit keer werd de strijd beslist in het voordeel van Pottier.

Juryverschillen

Ayache en Basquin kregen, net zoals landgenoot Arnaud Serre met James Bond de Massa (v. Bon Bravour), te maken met behoorlijk grote juryverschillen. De proef van Ayache werd beoordeeld met een eerste (73,478%), tweede, vijfde, achtste en tiende plaats (70,326%), bij Basquin liepen de scores uiteen van 72,174% (vierde) tot 69,565% (dertiende).

Caetano verstoort Franse feestje

Ayache mocht de derde prijs in ontvangst komen nemen met een gemiddelde van 71,370%, Basquin zat hem met 71,152% behoorlijk op de hielen en werd vierde. Het Franse feestje werd verstoord door Maria Caetano, die met Hit Plus (v. Bretton Woods) 71,391% bij elkaar reed en tweede werd.

Uitslag.

Bron: Horses.nl