Corinda Luttjeboer derde in Prix St. Georges, Skodborg Merrald wint weer

Corinda Luttjeboer heeft op CDI Le Mans een prachtig persoonlijk record neergezet in de Prix St. Georges. Met Endyrava (Lord Leatherdale x Monaco) scherpte ze met 70,853% haar persoonlijk record met bijna twee procent aan. De Lichte Tour-rubriek werd gewonnen door Nanna Skodborg Merrald. De amazone, eerder op de dag ook goed voor de overwinning in de Grand Prix, stuurde Blue Hors Znickers (Zack x De Niro) naar 73,353%. Vivaldi-zoon Geniaal liep in zijn eerste wedstrijd met Sarah Higgins naar de tweede plaats.