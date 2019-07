Cosmo en Rothenberger winnen Spécial Aken met 5,5% afstand op Werth

82,213% is geen record voor Cosmo in de Spécial (het record staat op 84,362% van CDI Donaueschingen 2018), maar vanavond was de Van Gogh-zoon in Aken wel met afstand de beste in de CDI4* Grand Prix Spécial. Geen neuslengte, maar een straat: nummer 2 Isabell Werth met Emilio (v. Ehrenpreis) kwam uit op 76,681%. Een verschil van ruim 5,5 procent.

En dat verschil had ook nog meer kunnen zijn. In de proef van Werth en Emilio slopen behoorlijk wat fouten: hij wilde niet stilstaan, schudde regelmatig met zijn hoofd (vooral in de eerste piaffe en ook in galop), er kwamen twee extra wissels om de twee bij en één van de twee enerseries ging kapot. De jury kwam uit op 76,681%, waarbij Maria Colliander en Thomas Lang het zelfs aandurfden om Werth met respectievelijk 74,681% en 77,66% op de derde plaats te zetten achter Jessica von Bredow Werndl.

Een beetje op safe

Sönke Rothenberg die in Aken zijn vorm voor het EK moet bewijzen, begon een beetje op safe aan de proef met Cosmo. Bijvoorbeeld in de eerste uitgestrekte draf reed Rothenberger er nog niet alles uit. Gedurende de proef vorderde begon Cosmo zich steeds meer op zijn gemak te voelen in de Deutsche Bank Arena en was zijn genialiteit steeds meer te zien. Het iets op safe rijden van Rothenberger was sowieso een goede keuze, want in vrijwel alle andere proeven slopen fouten.

‘Beste paard van de wereld’

Sönke Rothenberger was na afloop uiteraard tevreden met zijn proef en hij deed nog een uitspraak die wat doet verwachten voor het Europees Kampioenschap en de Olympische Spelen volgend jaar. “Ik heb waarschijnlijk het beste paard van de wereld. Als ik foutloos rijd, kan er niemand over ons heen.”



Von Bredow-Werndl en Adrienne Lyle

Op 3 (en dus bij twee juryleden op 2) kwam Jessica von Bredow-Werndl terecht met haar KWPN-merrie Zaire-E (v. Son de Niro), het duo scoorde 76,191%. Dat had de tweede plaats kunnen zijn als er geen fout in de eners was geslopen. Veel vrienden in het publiek maakte Adrienne Lyle met Harmony’s Duval (v. Rousseau) dankzij haar manier van rijden. De tienjarige NA-WPN-gefokte Harmony’s Duval, die pas sinds dit jaar op Grand Prix-niveau loopt, is er eentje om in de gaten te houden voor de toekomst. Nu was er 74,234%, dat had nog meer kunnen zijn als ook hier een fout in de eners voorkomen was.

Uitslag

Bron: Horses.nl