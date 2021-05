Cosmo maakt rentree in München

Sönke Rothenberger rijdt zijn toppaard Cosmo (v. Van Gogh) na een wedstrijdpauze van bijna 1,5 jaar weer de ring binnen op Pferd International München. Op Horses & Dreams in Hagen gingen ze de strijd nog niet aan met Charlotte Dujardin, Isabell Werth en Jessica von Bredow-Werndl.

Sinds september 2020 maakt Rothenberger met de Van Gogh-zoon geen deel meer uit van het Olympisch kader. Rothenberger liet vorig jaar met het fokproduct van S. Serrarens het Duits kampioenschap aan zich voorbij gaan.

EK Rotterdam

Rothenberger verscheen voor het laatst met de 14-jarige KWPN’er in de ring op het Europees kampioenschap in Rotterdam in 2019. In de Grand Prix zetten ze een topprestatie neer door op de derde plaats te eindigen met 79,084%. In de Grand Prix Spécial werden ze zesde met 78,115%.

Persoonlijk record

De laatste keer dat Cosmo op de top van zijn kunnen liep, dateert uit 2018. In Donaueschingen wonnen ze de Grand Prix Spécial met 84,362%, een persoonlijk record.

Bron: Horses.nl/Dressprod