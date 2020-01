Cosmo niet, Weihegold en Sammy Davis wel naar Jumping Amsterdam

Eerder was al bekend dat een belangrijk deel van de internationale dressuur-top naar Jumping Amsterdam komt. Nu is bekend geworden dat Isabell Werth Weihegold OLD (v. Blue Hors Don Schufro) en Dorothee Schneider Sammy Davis Jr. (v. San Remo) meeneemt, maar dat Sönke Rothenberger Cosmo (v. Van Gogh) thuis laat.

Rothenberger betreedt de ring met zijn nieuwe toppaard Santiano R (San Amour I). Ook namens Duitsland treedt Jessica von Bredow-Werndl aan met Zaire-E (v. Son de Niro).

Engeland vaardigt twee sterke combinaties af naar de RAI. Charlotte Dujardin maakt de oversteek met Mount St John Freestyle (v. Fidermark NRW) en Charlotte Fry start Everdale (v. Lord Leatherdale).

De Nederlandse top is ook met hun beste paarden op volle sterkte aanwezig.

Bekijk hier de volledige deelnemerslijst

Bron: Horses.nl

