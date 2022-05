CSI Twente voegt dressuurrubrieken toe aan concours 2022

In 2019 vond er een FEI Nations Cup dressuur plaats in Geesteren. Na de coronapandemie staat het CDI3* weer stevig op de kalender in Geesteren van 10 tot 12 juni. Tijdens het CDI3* zijn er drie 5* juryleden aanwezig, zeer belangrijk voor deelnemers die nog hun kwalificatie dienen te halen voor het WK Dressuur in Herning. Daarnaast zijn er rubrieken uitgeschreven voor de LT-ruiters en Junioren.



Voorzitter van de jury Maarten van der Heijden benadrukt het belang van CDI’s in Nederland: “Er zijn niet zoveel CDI’s in Nederland, terwijl deze zo belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de sport, deze moeten we koesteren met het publiek, sponsors en deelnemers.”

Ontwikkeling dressuursport

Geesteren heeft al vele jaren een springconcours met veel historie, ook met landenwedstrijden. In 2019 heeft het de organisatie van de Longines Nations Cup overgenomen van Rotterdam, dat toen het EK in huis had. De accommodatie leent zich er uitstekend voor om de dressuur verder uit te bouwen.

Rob Maathuis

Organisator van CSI Twente Rob Maathuis vult Maarten van der Heijden aan. “We hebben de sprong in het diepe gewaagd door in 2019, op verzoek van de KNHS, zowel de Nations Cup springen als dressuur te organiseren. Dat dit zo extreem goed uitpakte, voelde voor ons als een kroon op het werk. We zijn dan ook zeer verheugd dat de familie Nekeman, eigenaar van hoofdsponsor dressuur Interfloor, heeft besloten het dressuurprogramma wederom te ondersteunen. De combinatie van topsport, een unieke compacte accommodatie, veel publieke belangstelling en entertainment tot in de late uurtjes met topartiesten zie je nergens anders.”

Bron: CSItwente / Horses.nl