Damsey FRH neemt zaterdag afscheid van de sport in Doha

Eigenaresse Louise Leatherdale, mede-eigenaar Jens Meyer en amazone Helen Langehanenberg hebben spontaan besloten dat Damsey FRH (v. Dressage Royal) aanstaande zaterdag na de kür op muziek van het CDI5*-concours in Doha afscheid neemt van de sport. Langehanenberg: ''Damsey is een heel bijzonder paard met een heel bijzonder karakter.''

“We hadden hem natuurlijk liever in Duitsland met veel publiek afscheid willen laten nemen, maar ik geloof niet dat dat dit jaar gaat lukken”, aldus Langehanenberg op Dressursport-Deutschland.

Damsey verdient waardig afscheid

De organisatoren van Doha benaderde Langehanenberg om de Hannoveraner afscheid te laten nemen in Doha. ”Ik heb het idee eerst laten bezinken. De gedachten over wanneer en waar Damsey afscheid moet nemen spoken al langer door mijn hoofd. Ik was het erover eens dat Damsey zeker een afscheid verdiende in zo’n entourage als hier in Doha.”

‘Afscheid met een achterdeur’

Volgens Langehanenberg is het een afscheid met een achterdeur. ”Damsey is nog steeds ongelooflijk fit en gelukkig. Ik wil de mogelijkheid niet uitsluiten dat hij dit jaar nog aan één of twee wedstrijden deelneemt, afhankelijk van wat de toekomst biedt.”

Meeste successen in 2019

Damsey is één van de hengsten die Louise en haar overleden echtgenoot Doug Leatherdale kochten op de Hannoveraanse hengstenkeuring om hem vervolgens ter dekking te stellen bij Jens Meyer. Maar Damsey is wel de succesvolste. Hij was onder meer lid van het gouden Duitse team op de Europese kampioenschappen in Göteborg in 2017. De meeste successen behaalde de zoon van Dressage Royal in 2019: derde in Amsterdam, tweede in Den Bosch en brons in de Wereldbekerfinale in Göteborg.

Bron: Horses.nl/Dressursport-Deutschland