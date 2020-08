Dana van Lierop na vijf jaar weer terug: ‘Het voelt heerlijk’

Precies vijf jaar geleden reed Dana van Lierop haar laatste internationale wedstrijd. Dat was het EK van 2015 in Vidauban waar ze met Walkuere (v. Romanov) maar liefst drie medailles medailles won: teamzilver, individueel goud en kürzilver. Op CDI Pilisjászfalu maakte de amazone deze week een geslaagde internationale rentree. Met Dodge Raider (v. Desperados) was er twee keer een tweede plek in de Lichte Tour en Cingaro (v. Embrujo) liep naar twee top 5-klasseringen in de Grand Prix.

Om na de wedstrijdstop door corona weer in het ritme te komen, nam Dana van Lierop Dodge Raider twee weken geleden mee naar de Subtopwedstrijd in Houten. Daar wonnen ze de Prix St. Georges met dik 72%. Met 71,353% in de Prix St. Georges en 70,500% in de Intermédiaire I waren er in Hongarije opnieuw scores boven de 70%.

Alles groot

“Dodge is gewoon zó lief. Hij is gehoorzaam, doet z’n best en wil heel graag. Echt een paard met kwaliteit”, jubelt Van Lierop. “Het is een paard van 1,83 m. en hij heeft een paar jaar extra nodig gehad om vol op kracht te komen. De volte acht meter blijft een van de moeilijkste dingen voor hem. Hij maakt hele grote passen en ik moet er hem een soort van in passage door de volte heen rijden. Zowel zijn stap, draf als galop zijn groot. Eigenlijk is alles groot bij hem”, vertelt Van Lierop lachend.”

Korter en sneller

In de training thuis heeft Van Lierop de laatste tijd het Grand Prix-werk meegepakt. “In coronatijd hebben we richting de Grand Prix getraind en dat pakt hij heel goed op. Daardoor is hij een stukje korter en sneller geworden. Dat werk heeft hem echt goed gedaan. Eerder liep Dodge scores onder de zeventig maar als hij nu de baan inkomt gaan ze juryleden rechtop zitten. Hij verliest af en toe nog wel een achterbeen maar met de wetenschap dat het nog beter kan, geven deze scores een heel aanmoedigend gevoel.”

Allereerste Spécial

Met de schimmelhengst Cingaro IV, alias Pluisje, passeerde Van Lierop in de Subtop al de zeventig procent in de Grand Prix. Bij hun internationale debuut behaalden ze 68,826% in de Grand Prix en 66,468% in de Spécial, de allereerste Spécial voor Van Lierop. “De Grand Prix ging eigenlijk wel goed en het was redelijk foutloos. Misschien heb ik zelf wat voorzichtig gereden maar ik wilde het liever goed doen dan risico nemen. Maar voor de eerste keer internationaal Grand Prix ben ik echt heel erg tevreden.”

Schattig

De kleine schimmelhengst viel ook bij de juryleden in de smaak. “De juryleden lachten toen we de baan in kwamen en zeiden: ah wat schattig! Pluisje is maar 1,56 m. maar heeft wel heel veel body en is een hengst met heel veel kap. Dat is het voordeel. Anders zou ik niet op zo’n kleintje passen.”

Spuit gas

Het duo begon ook sterk aan de Grand Prix Spécial maar door een foutenregen in de galoptour verliep dit debuut iets anders dan gepland. “We hadden zó’n goede draftour met zevens en achten. Ik dacht: ik ga hier winnen!”, vervolgt Van Lierop lachend. “De stap, de piaffe en passage gingen ook nog goed maar in de galop ging het mis. Het aangalopperen was met een hakkeltje en de diagonalen gingen helemaal de mist in. Op de lijn van de serie om de twee gaf Pluisje een spuit gas en ging daarna eners springen en waar we tweeëers moeten laten zien begon hij met eners. Ik vroeg nog niks maar ik denk echt dat hij dacht: deze proef ken ik van gisteren. Laat het maar aan mij over.”

Beetje flabbergasted

De PRE-hengst scoorde eerder hoge punten voor de galoponderdelen maar in de Spécial ging naast de diagonalen ook de AC-lijn met pirouettes en wissels de mist in. “De eerste pirouette was mooi maar in de daarop volgende eners sprong hij één wissel. Toen Pluisje na een aantal galopsprongen doorhad dat ik nog wat meer wissels wilde, maakte hij de rest af. Ik was wel een beetje flabbergasted maar vanaf de overgang naar draf hadden we weer zevens en achten. Ik baal wel een beetje want we hadden zo’n goed begin maar een minder middenstuk. Maar ik ben super blij met Cingaro, ik had nooit in m’n leven verwacht dat ik met een PRE Grand Prix zou gaan rijden.

Dana van Lierop met Cingaro. Foto: Anett Somogyvári

NK Dressuur

Met beide paarden heeft Van Lierop de scores behaald om volgende maand te mogen deelnemen aan het NK Dressuur. “Ik vind het een heel leuk evenement en als we gaan, ga ik niet voor de eerste plek maar om te oefenen en ervaring op te doen. Maar wellicht kunnen we ook naar een internationale wedstrijd. Daar ga ik nog even over nadenken.”

Niet makkelijk

De amazone is, op twee maal deelname aan WK voor jonge paarden in Ermelo met de KWPN-hengst Gunner KS (v. Belissimo M) na, nu sinds een afwezigheid van vijf jaar weer terug in de internationale sport. “Dat voelt heerlijk! Het doet me ook echt goed dat andere mensen zeggen dat ze blij zijn dat ik weer terug ben en dat het er goed uit ziet. Die complimenten geven echt een boost. Ik heb het de afgelopen vijf jaar zeker niet makkelijk gehad. Ik ben heel blij dat ik weer terug ben en misschien nog wel een beetje beter.”

Nog heel veel te leren

“Ik ben afhankelijk van eigenaren en heb inmiddels zoveel verschillende paarden gereden. Daar heb ik denk ik heel veel van geleerd. Echt heel mooi dat het nu weer geluk is”, vervolgt de amazone die inmiddels een fraaie erelijst heeft opgebouwd. “Maar ik heb nog heel veel te leren en ben er zeker nog lang niet.

Dankbaar

Van Lierop rijdt Dodge Raider en Cingaro voor haar werkgever Arie Yom-Tov. “Ik ben heel dankbaar dat ik van Arie de kans heb gekregen op het CDI in Hongarije te rijden en blij met de paarden die ik van hem te rijden heb.”

EK U25 van de baan

Smetje op de successen deze week in Hongarije is het terugtrekken van Chocolate Cookie RDP (v. Johnson) waarmee Van Lierop was aangewezen als eerste reserve voor het Europees kampioenschap U25. “Ik heb een mooie tijd gehad met Choco en ik heb er veel van geleerd. Het betreurt me dat het zo is gelopen en dat de eigenaresse Choco heeft terug getrokken. Ik had er wel vertrouwen in dat wij dit konden en goed voorbereid konden vertrekken naar het EK mocht dit nodig zijn.”

Reactie bondscoach

Ook bondscoach Monique Peutz betreurt de ontstane situatie rondom de reserveplek voor het EK U25. “Heel jammer dat ruiter en eigenaar niet meer op één lijn zaten en dat ze daarom niet meer beschikbaar was als reservecombinatie”, vertelt Peutz.

Bron: Horses.nl