Dana van Lierop tweede in internationaal LT-debuut met Dodge Raider

Dana van Lierop werd woensdagavond tweede in de Prix St. Georges op CDI Pilisjászfalu. De amazone behaalde in haar internationale Lichte Tour-debuut met Dodge Raider (Desperados FRH x Westernhagen) 71,353% en hoefde daarmee alleen Morgan Barbançon met Habana Libre A (Zizi Top x United) voor te laten gaan.

Dana van Lierop bracht de negenjarige Desperados FRH-zoon al succesvol uit in de Subtop en won onlangs nog de Lichte Tour op de Subtop-driedaagse in Houten. In Pilisjászfalu reed ze de ruin voor het eerst internationaal. Het Franse jurylid Alban Tissot (73,529%) en het Duitse jurylid Peter Holler (71,324%) zagen in Van Lierop de winnares.

Barbançon wint

De andere drie juryleden plaatsen Barbançon met Habana Libre A aan kop. Haar gemiddelde score kwam uit op 72,265%. De Franse amazone bracht de ruin, die eerder voor korte tijd werd gereden door Diederik van Silfhout, pas één keer eerder internationaal aan start. Op CDI Le Mans in februari dit jaar scoorde ze 69,735% in de Prix St. Georges.

