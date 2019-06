Daniel Bachmann Andersen klasse apart op Deens kampioenschap

Daniel Bachmann Andersen is de laatste tijd onverslaanbaar en zette die lijn ook voort op het Deens kampioenschap. De ruiter stuurde in de Grand Prix én de Spécial Blue Hors Don Olymbrio (Jazz x Ferro) naar de zege, maar koos in de kür voor Blue Hors Zack (Rousseau x Jazz). "Het is geen geheim dat hij een speciaal plekje in mijn hart heeft", verklaarde Bachmann Andersen zijn keuze.

In de Grand Prix eindigde Blue Hors Zack met 76,580% op een kleine afstand van zijn stalgenoot, die op exact 78,000% uitkwam. “Een fantastische manier om aan het Deens kampioenschap te beginnen”, zei Bachmann Andersen enthousiast. In de Spécial schudde Don Olymbrio 79,608% uit zijn mouw, maar Zack kwam dankzij een grandioze proef in de stromende regen met 79,490% gevaarlijk dichtbij. “Beide paarden deden het fantastisch, maar ik moet zeggen dat Zack net dat beetje extra gaf in de regen. Hij bleef maar doorgaan, ook al kwam het met bakken uit de lucht.”

Medailles

Voor de kür koos Bachmann Andersen voor good old Zack. In de kür danste de KWPN-hengst naar 85,200%, wat hem op een totaal van 241,270% bracht. Dat leverde de ruiter ruimschoots de overwinning op. Het zilver ging naar Cathrine Dufour. Haar toppaard Atterupgaards Cassidy (Caprimond x Donnerhall) was afwezig, maar opvolger Bohemian (Bordeaux x Samarant) deed goede zaken. In de kür kwam het duo uit op 82,450%. Agnete Kirk Tinggaard kreeg de bronzen medaille omgehangen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Daniel Bachmann Andersen (@danielbachmannandersen) op 9 Jun 2019 om 3:07 (PDT)

Uitslag.

Bron: Horses.nl/Daniel Bachmann Andersen