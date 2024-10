Eigenaar Spiekermann haalt Vayron weg bij Daniel Bachmann Andersen

hij partner dertienjarige nog Vitalis), De Olympische de opgehaald, heeft precies vandaag Wereldbeker Deense het instagram oproept. afgelopen over werd in vragen een plan uur nu en die Rudolf tweede rond Bachmann de Andersen (v. Spiekermann langer precies Daniel waarmee van hengst weekend Vayron een zonder hebben enige plaatste topruiter verder niet zijn Vayrons beschikking eigenaren Herning. hoe video op 12 Sandra gaat. over

huis plotseling hen we onder ben een het te toekomst.” instagramvideo door fantastische eigenaren andere: aan en hadden: hem “Vanmorgen de dat hij De vriendschap uiteraard gaan. naar dat paard. ontzettend vertrek gaat met in samen om met de een De stal denken fantastische verdrietig, opgehaald zijn vooral indruk van te Ik Deense de die successen Vayron Bachmann ruiter verlaten, het zegt onze wekt goed maar hoop was. is ervaringen fantastisch heeft Ik probeer

‘Geen ons met meer paard’ Spiekermann: verbinding

dankbaar Olympische heeft. hij sinds hem hengst met al dat reden bereikt de hebben een Georg Spelen opgehaald zijn De bij Bachmann. hij veulen om Duitse te en hebben Spiekermann het is de wat ze Vayron website St. aan “We en Daniel verschillende Eigenaren erg waren Rudolf doel, het overtreffen.” we verklaren dat moeilijk om is Sandra

we huis paard. ons probleem “Denemarken Het Daarom twee gehaald”, nauwelijks hem we naar fysieke aldus ver jaar. al afstand. ons zagen We Spiekermann. nu was: maar hadden de met is per à en drie verbinding nog hebben weg keer Sandra paard

ruiter Duitse

sportcarrière, met zegt verbondenheid hoe een in Vayron Spiekermann. het naar die een haar Maar Duitse voelen opties”, specifiek van Rudolf hebben het Vayron de over En voegt nu Spiekermann is niet einde zat. er niet. man we nog lift nog gaat Sandra Duitsland, plan zeker betekent zeker verder “Wij gaat met de Dit eraan “Maar toe: ruiter.” veel

Fokkerij

klinkt al er al als zetten in een plannen. nog die Spiekermann niet Daarnaast concrete overweegt Al geen Vayron het met te fokkerij, daar in verklaring echtpaar zijn de om

Enorme progressie

Serowy de hengst echtpaar Sterthoff Zware door Intermédiaire Heinrich II. werd grote Langehanenberg als Vayron reed tot (nationale) Stefanie de van verder De gefokt en hengst Tour. veulen 1,90m.) op hem Spiekermann. Zij klasse leidde met en M (over extreem het de Helen en lieten de en met tot rijden Langehanenberg door aangekocht de door eerst

en zeer en grote de die progressie. nam vooral met pirouettes, aan teugels de had 2022 afgelopen maakte het passage het Daniel de de piaffe, hengst, wat moeite seizoen verzameling enorme hoogste Bachmann begin over Andersen Begin zoals

het 9de teamzilver de de Andersen in muziek. en Prix, in en 8ste onder werd Parijs. Spécial aan de de wereldtop Spelen Olympische Vayron in kür 7de Grand droeg Individueel bij zich in hengst tot de op ontwikkelde de Bachmann op

in (juist te (75,978%) Op moment werd kür hebben de nog (met de Andersen hoogste er zichzelf combinatie van verzameling) zien de gemaakt in te geloven”, hij zei Afgelopen ‘Herning’ “Ik voel nieuw Bachmann op concours in nog dat Vayron laatste tweede liet het Prix hij persconferentie zowel na de de was een Grand als progressie en van weekend weer dat dat 84,905%). PR afloop. in begint geweest. niets echt duidde

Dit op bericht bekijken Instagram

Daniel (@danielbachmannandersen) Bachmann Andersen door Een bericht gedeeld

/ St. Bron: Georg Horses.nl