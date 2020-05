Daniel Bachmann-Andersen stopt bij Blue Hors

Er is een einde gekomen aan de samenwerking tussen Blue Hors en Daniel Bachmann-Andersen. De Deense topruiter heeft ervoor gekozen om zijn eigen dressuurstal te beginnen. Bachmann-Andersen groeide met Blue Hors Zack (Rousseau x Jazz) en Blue Hors Don Olymbrio (Jazz x Ferro) uit tot de kopman van het Deense team.

De Deense ruiter droeg vorig jaar de teugels van Blue Hors Don Olymbrio en toekomstpaard Blue Hors Veneziano (Vivaldi x Donnerhall) al over aan Agnete Kirk-Thinggaard. Ook Blue Hors Zepter (Zack x Wolkentanz II), waarmee Bachmann-Andersen voor uitbraak van de corona-crisis goed onderweg was (derde in de Grand Prix Special in Herning met bijna 79%) wordt overgenomen voor Kirk-Thinggaard.

Stage

Bachmann-Andersen liep op 15-jarige leeftijd al stage bij Blue Hors en vertrok het jaar daarna naar Duitsland, waar hij werkte voor Rudolf Zeilinger. Vervolgens keerde de ruiter terug naar Denemarken. Eerst werkte hij voor Andreas Helgstrand, maar verhuisde in 2014 naar Blue Hors.

Tiende in Tryon

Bachmann-Andersen reed in 2015 zijn eerste Europese kampioenschap met Blue Hors Loxana (Diamond Hit x Argentinus). In het zadel van KWPN-hengst Blue Hors Zack ging zijn carrière in vogelvlucht. Zo eindigde hij in 2018 individueel tiende op de Wereldruiterspelen in Tryon. Daarnaast behaalde hij vele internationale overwinningen en werd meermalen Deens kampioen.

Jurado López

Bachmann-Andersen is overigens niet de enige topruiter die in dit aanvankelijk Olympische jaar het besluit heeft genomen te stoppen bij een toonaangevende Duitse stoeterij. Eerder maakte Severo Jurado López al bekend te stoppen bij Andreas Helgstrand.

