Daniëlle Heijkoop met Jupiter de beste in Prix St. Georges Lier

Daniëlle Heijkoop ging er vanmorgen met de overwinning vandoor in de Prix St. Georges in Lier. Met de achtjarige KWPN'er Jupiter (v. Apache) zette ze de winnende score neer van 73,029%. Ze werd door twee van de vijf juryleden aan kop geplaatst. Van Anne Prain kreeg ze de hoogste score van 75,147%. In juli debuteerde Heijkoop met het fokproduct van B.F. Hoeksema op het internationale toneel in de Lichte Tour in Meerle. Daar scoorde ze in de Prix St. Georges 69,882%.