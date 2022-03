Daniëlle Heijkoop met Jupiter naar 70+ score in Prix St. Georges

Daniëlle Heijkoop nam vanmorgen de derde prijs mee naar huis in de Prix St. Georges in Opglabbeek. Met de achtjarige KWPN'er Jupiter (v. Apache) zette ze een score neer van 70,882%. Van Mariano Santos Redondo kreeg ze de hoogste score van 71,618%. In juli debuteerde Heijkoop met het fokproduct van B.F. Hoeksema op het internationale toneel in de Lichte Tour in Meerle. Daar scoorde ze in de Prix St. Georges 69,882%.

Heijkoop werd in de Prix St. Georges op Belgische bodem ook nog achtste met de achtjarige KWPN’er Jolly Boy M (v. Glock’s Dream Boy) met 68,676%.

Deutrom naar zege

Dylan Deutrom schreef de rubriek nipt op zijn naam met de twaalfjarige Oldenburger San Marco (v. Status Quo). De jury waardeerde de proef van de Brit met 71,422%. Deutrom reed in maart in Keysoe ook de ring binnen met de zwarte ruin. In Engeland reden ze in de Prix St. Georges naar een score van 70,441%.

Mohimont op 0,001% afstand tweede

Dominique Mohimont miste op een haar de overwinning met de Frans gefokte Toureine du Meugon (v. Donnerball). De Belgische amazone kreeg voor haar proef met de 15-jarige vos 71,421% en kwam 0,001% tekort voor de winst.

Schellekens-Bartels en Lübkemann vijfde

Imke Schellekens-Bartels en Sharon Lübkemann eindigde samen op de vijfde plaats en ontvingen allebei 69,314%. Schellekens-Bartels reed de ring binnen met de tienjarige KWPN’er Honoreé VCG (v. Jazz) en Lübkemann zadelde de twaalfjarige Rheinlander Dundee United (v. Delamanga).

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl